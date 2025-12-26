Курс валют на 27-28 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27-28 декабря (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 26 декабря.

Курс доллара

1 доллар США – 41,93 грн.

Курс евро

1 евро – 49,43 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,70 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,00/42,15 Евро 49,65/49,85 Злотый 11,65/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,60/42,20 48,90/49,90 Ощадбанк 41,80/42,20 49,25/49,95 9,70/10,40 ПУМБ 41,90/42,50 49,40/50,10 11,63/11,93 Укргазбанк 41,80/42,20 49,25/49,95 10,80/11,80 Райффайзен 41,75/42,20 49,10/49,85

Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.