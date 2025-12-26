- Категория
Курс валют на 27-28 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27-28 декабря (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 26 декабря.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,93 грн.
Курс евро
- 1 евро – 49,43 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,70 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,00/42,15
|Евро
|49,65/49,85
|Злотый
|11,65/11,80
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 26 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,60/42,20
|48,90/49,90
|Ощадбанк
|41,80/42,20
|49,25/49,95
|9,70/10,40
|ПУМБ
|41,90/42,50
|49,40/50,10
|11,63/11,93
|Укргазбанк
|41,80/42,20
|49,25/49,95
|10,80/11,80
|Райффайзен
|41,75/42,20
|49,10/49,85
Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.