- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 27-28 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 27-28 грудня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 26 грудня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,93 грн.
Курс євро
- 1 євро – 49,43 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,70 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,00/42,15
|Євро
|49,65/49,85
|Злотий
|11,65/11,80
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 26 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,60 / 42,20
|48,90 / 49,90
|Ощадбанк
|41,80 / 42,20
|49,25 / 49,95
|9,70 / 10,40
|ПУМБ
|41,90 / 42,50
|49,40 / 50,10
|11,63 / 11,93
|Укргазбанк
|41,80 / 42,20
|49,25/49,95
|10,80/11,80
|Райффайзен
|41,75 / 42,20
|49,10 / 49,85
Зауважимо, наближення різдвяно-новорічного періоду традиційно коригує поведінку учасників валютного ринку, однак, за прогнозами експертів, в 2025 році вплив святкового фактора буде значно м’якішим, ніж торік. Яким буде курс долара та євро на стику років, читайте в матеріалі Delo.ua.