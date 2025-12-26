Запланована подія 2

Курс валют на 27-28 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив курс долара на вихідні / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 27-28 грудня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 26 грудня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,93 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 49,43 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,70 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,00/42,15
Євро 49,65/49,85
Злотий 11,65/11,80

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,60 / 42,20 48,90 / 49,90
Ощадбанк 41,80 / 42,20 49,25 / 49,95 9,70 / 10,40
ПУМБ 41,90 / 42,50 49,40 / 50,10 11,63 / 11,93
Укргазбанк 41,80 / 42,20 49,25/49,95 10,80/11,80
Райффайзен 41,75 / 42,20 49,10 / 49,85

Зауважимо, наближення різдвяно-новорічного періоду традиційно коригує поведінку учасників валютного ринку, однак, за прогнозами експертів, в 2025 році вплив святкового фактора буде значно м’якішим, ніж торік. Яким буде курс долара та євро на стику років, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько