Курс валют на 27 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подорожал сразу на сорок одну копейку, установив новый исторический максимум.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.01.2026 (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,12 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,06 грн (+41 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,13 грн (+8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,15/43,28
|Евро
|51,00/50,30
|Злотый
|12,05/12,20
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 27 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,68/43,28
|50,50/51,50
|Ощадбанк
|42,95/43,50
|50,65/51,65
|12,45/12,85
|ПУМБ
|43,00/43,60
|50,80/51,50
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|42,95/43,50
|50,65/51,65
|12,45/12,90
|Райффайзен
|42,85/ 43,27
|50,50/ 51,42
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.