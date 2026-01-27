Курс валют на 27 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подорожал сразу на сорок одну копейку, установив новый исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.01.2026 (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,12 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,06 грн (+41 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,13 грн (+8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,15/43,28 Евро 51,00/50,30 Злотый 12,05/12,20

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,68/43,28 50,50/51,50 Ощадбанк 42,95/43,50 50,65/51,65 12,45/12,85 ПУМБ 43,00/43,60 50,80/51,50 12,30/12,90 Укргазбанк 42,95/43,50 50,65/51,65 12,45/12,90 Райффайзен 42,85/ 43,27 50,50/ 51,42

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.