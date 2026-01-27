Запланована подія 2

Курс валют на 27 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

обмін валют
Нацбанк встановив курс долара на вівторок / Depositphotos

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подорожчало одразу на сорок одну копійку, встановивши новий історичний максимум.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 27.01.2026 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 43,12 грн (-2 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,06 грн (+41 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,13 грн (+8 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,15/43,28
Євро 51,00/50,30
Злотий 12,05/12,20

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 27 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 42,68 / 43,28 50,50 / 51,50
Ощадбанк 42,95 / 43,50 50,65 / 51,65 12,45 / 12,85
ПУМБ 43,00 / 43,60 50,80 / 51,50 12,30 / 12,90
Укргазбанк 42,95 / 43,50 50,65 / 51,65 12,45 / 12,90
Райффайзен 42,85/ 43,27 50,50/ 51,42

 Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.

