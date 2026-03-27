Курс валют на 28-29 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28-29 марта (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 27 марта.
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,89 грн.
Курс евро
- 1 евро – 50,61 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,84 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,85/43,98
|Евро
|50,80/51,00
|Злотый
|11,88/12,00
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 27 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,52/44,12
|50,05/51,05
|Ощадбанк
|43,55/ 44,20
|50,45/51,35
|11,90/12,40
|ПУМБ
|43,50/ 44,20
|50,50/51,20
|11,90/12,45
|Укргазбанк
|43,55/ 44,20
|50,45/51,35
|11,90/12,30
|Райффайзен
|43,65/ 44,03
|50,30/51,05
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .