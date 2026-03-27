Курс валют на 28-29 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28-29 марта (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 27 марта.

Курс доллара

1 доллар США – 43,89 грн.

Курс евро

1 евро – 50,61 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,84 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,85/43,98 Евро 50,80/51,00 Злотый 11,88/12,00

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,52/44,12 50,05/51,05 Ощадбанк 43,55/ 44,20 50,45/51,35 11,90/12,40 ПУМБ 43,50/ 44,20 50,50/51,20 11,90/12,45 Укргазбанк 43,55/ 44,20 50,45/51,35 11,90/12,30 Райффайзен 43,65/ 44,03 50,30/51,05

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .