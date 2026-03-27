Курс валют на 28-29 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28-29 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 27 березня.

Курс долара

1 долар США – 43,89 грн.

Курс євро

1 євро – 50,61 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,84 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,85/43,98 Євро 50,80/51,00 Злотий 11,88/12,00

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 27 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,52/44,12 50,05/51,05 Ощадбанк 43,55/ 44,20 50,45 / 51,35 11,90 / 12,40 ПУМБ 43,50/ 44,20 50,50 / 51,20 11,90 / 12,45 Укргазбанк 43,55/ 44,20 50,45 / 51,35 11,90 / 12,30 Райффайзен 43,65/ 44,03 50,30 / 51,05

