Курс валют на 28-29 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28-29 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 27 березня.
Курс долара
- 1 долар США – 43,89 грн.
Курс євро
- 1 євро – 50,61 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,84 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,85/43,98
|Євро
|50,80/51,00
|Злотий
|11,88/12,00
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 27 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,52/44,12
|50,05/51,05
|Ощадбанк
|43,55/ 44,20
|50,45 / 51,35
|11,90 / 12,40
|ПУМБ
|43,50/ 44,20
|50,50 / 51,20
|11,90 / 12,45
|Укргазбанк
|43,55/ 44,20
|50,45 / 51,35
|11,90 / 12,30
|Райффайзен
|43,65/ 44,03
|50,30 / 51,05
Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.