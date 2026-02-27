Курс валют на 28 февраля-1 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28 февраля-1 марта (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 27 февраля

Курс доллара

1 доллар США – 43,21 грн.

Курс евро

1 евро – 51,02 грн.

Курс злотого

1 злотый – 12,08 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,10/43,20 Евро 51,10/51,30 Злотый 12,12/12,23

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,75/43,35 50,35/51,35 Сбербанк 43,05/ 43,50 50,75/51,55 12,50/12,85 ПУМБ 43,00/ 43,60 50,70/51,40 12,50/12,85 Укргазбанк 43,05/ 43,50 50,75/51,55 12,50/12,85 Райффайзен 43,03/ 43,38 50,60/ 51,30

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.