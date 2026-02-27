- Категорія
Курс валют на 28 лютого-1 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28 лютого-1 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 27 лютого
Курс долара
- 1 долар США – 43,21 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,02 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12,08 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,10/43,20
|Євро
|51,10/51,30
|Злотий
|12,12/12,23
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 27 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,75 / 43,35
|50,35 / 51,35
|Ощадбанк
|43,05/ 43,50
|50,75 / 51,55
|12,50 / 12,85
|ПУМБ
|43,00/ 43,60
|50,70 / 51,40
|12,50 / 12,85
|Укргазбанк
|43,05/ 43,50
|50,75 / 51,55
|12,50 / 12,85
|Райффайзен
|43,03/ 43,38
|50,60/ 51,30
Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.