Курс валют на 29 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на 19 копеек, а евро стоимость евро не изменилась.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.01.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,77 грн (-19 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,23 грн (+0 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,19 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,95/43,10
|Евро
|51,30/50,55
|Злотый
|12,15/12,30
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,40/43,00
|50,60/51,60
|Ощадбанк
|42,65/43,25
|51,05/51,90
|12,45/12,85
|ПУМБ
|42,60/43,20
|51,00/51,70
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|42,65/43,25
|51,05/51,90
|12,45/12,90
|Райффайзен
|42,65/ 43,08
|50,30/ 51,59
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.