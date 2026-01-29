Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Наличный курс:

USD

43,10

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 29 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
НБУ установил официальный курс на четверг / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на 19 копеек, а евро стоимость евро не изменилась.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.01.2026 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,77 грн (-19 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,23 грн (+0 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,19 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,95/43,10
Евро 51,30/50,55
Злотый 12,15/12,30

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,40/43,00 50,60/51,60
Ощадбанк 42,65/43,25 51,05/51,90 12,45/12,85
ПУМБ 42,60/43,20 51,00/51,70 12,30/12,90
Укргазбанк 42,65/43,25 51,05/51,90 12,45/12,90
Райффайзен 42,65/ 43,08 50,30/ 51,59

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько