Курс валют на 29 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на 19 копеек, а евро стоимость евро не изменилась.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.01.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 42,77 грн (-19 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,23 грн (+0 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,19 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,95/43,10 Евро 51,30/50,55 Злотый 12,15/12,30

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,40/43,00 50,60/51,60 Ощадбанк 42,65/43,25 51,05/51,90 12,45/12,85 ПУМБ 42,60/43,20 51,00/51,70 12,30/12,90 Укргазбанк 42,65/43,25 51,05/51,90 12,45/12,90 Райффайзен 42,65/ 43,08 50,30/ 51,59

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.