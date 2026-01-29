Курс валют на 29 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився одразу на 19 копійок, а євро вартість євро не змінилася.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.01.2026 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 42,77 грн (-19 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,23 грн (+0 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,19 грн (+0 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,95/43,10 Євро 51,30/50,55 Злотий 12,15/12,30

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,40 / 43,00 50,60 / 51,60 Ощадбанк 42,65 / 43,25 51,05 / 51,90 12,45 / 12,85 ПУМБ 42,60 / 43,20 51,00 / 51,70 12,30 / 12,90 Укргазбанк 42,65 / 43,25 51,05 / 51,90 12,45 / 12,90 Райффайзен 42,65/ 43,08 50,30/ 51,59

Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.