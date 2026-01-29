- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 29 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився одразу на 19 копійок, а євро вартість євро не змінилася.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.01.2026 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 42,77 грн (-19 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,23 грн (+0 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,19 грн (+0 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,95/43,10
|Євро
|51,30/50,55
|Злотий
|12,15/12,30
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 29 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,40 / 43,00
|50,60 / 51,60
|Ощадбанк
|42,65 / 43,25
|51,05 / 51,90
|12,45 / 12,85
|ПУМБ
|42,60 / 43,20
|51,00 / 51,70
|12,30 / 12,90
|Укргазбанк
|42,65 / 43,25
|51,05 / 51,90
|12,45 / 12,90
|Райффайзен
|42,65/ 43,08
|50,30/ 51,59
Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.