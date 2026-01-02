- Категория
Курс валют на 3-4 января 2026 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3-4 января (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 2 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,17 грн.
Курс евро
- 1 евро – 49,55 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,71 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,20/42,35
|Евро
|49,80/50,05
|Злотый
|11,65/11,80
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 2 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,85/42,45
|49,10/50,10
|Ощадбанк
|42,05/42,55
|49,55/50,15
|9,70/10,40
|ПУМБ
|42,10/42,80
|49,40/50,00
|11,63/11,93
|Укргазбанк
|42,05/42,55
|49,55/50,15
|10,80/11,80
|Райффайзен
|42,03/42,48
|49,30/50,05
Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.