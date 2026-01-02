Курс валют на 3-4 января 2026 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3-4 января (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 2 января.

Курс доллара

1 доллар США – 42,17 грн.

Курс евро

1 евро – 49,55 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,71 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,20/42,35 Евро 49,80/50,05 Злотый 11,65/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 2 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,85/42,45 49,10/50,10 Ощадбанк 42,05/42,55 49,55/50,15 9,70/10,40 ПУМБ 42,10/42,80 49,40/50,00 11,63/11,93 Укргазбанк 42,05/42,55 49,55/50,15 10,80/11,80 Райффайзен 42,03/42,48 49,30/50,05

