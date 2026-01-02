Курс валют на 3-4 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 3-4 січня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 2 січня.

Курс долара

1 долар США – 42,17 грн.

Курс євро

1 євро – 49,55 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,71 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,20/42,35 Євро 49,80/50,05 Злотий 11,65/11,80

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 2 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,85 / 42,45 49,10 / 50,10 Ощадбанк 42,05 / 42,55 49,55 / 50,15 9,70 / 10,40 ПУМБ 42,10 / 42,80 49,40 / 50,00 11,63 / 11,93 Укргазбанк 42,05 / 42,55 49,55 / 50,15 10,80/11,80 Райффайзен 42,03 / 42,48 49,30 / 50,05

Яким буде курс долара та євро на стику років, читайте в матеріалі Delo.ua.