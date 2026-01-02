- Категорія
Курс валют на 3-4 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 3-4 січня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 2 січня.
Курс долара
- 1 долар США – 42,17 грн.
Курс євро
- 1 євро – 49,55 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,71 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,20/42,35
|Євро
|49,80/50,05
|Злотий
|11,65/11,80
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 2 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,85 / 42,45
|49,10 / 50,10
|Ощадбанк
|42,05 / 42,55
|49,55 / 50,15
|9,70 / 10,40
|ПУМБ
|42,10 / 42,80
|49,40 / 50,00
|11,63 / 11,93
|Укргазбанк
|42,05 / 42,55
|49,55 / 50,15
|10,80/11,80
|Райффайзен
|42,03 / 42,48
|49,30 / 50,05
Яким буде курс долара та євро на стику років, читайте в матеріалі Delo.ua.