Курс валют на 3 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне изменился на 1 копейку, а евро подешевел сразу на 29 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.09.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,36 грн (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,18 грн (-29 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,30 грн (-9 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,27/41,34
|Евро
|48,15/48,30
|Злотый
|11,20/11,32
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,95/41,60
|47,80/48,50
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,05/41,65
|47,90/48,60
|10,95/11,50
|ПУМБ
|41,05/41,65
|47,95/48,60
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,05/41,65
|47,90/48,60
|10,95/11,50
|Райффайзен
|41,27/41,67
|48,00/48,68
|10,80/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.