Курс валют на 3 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні змінився на 1 копійку, а євро подешевшало одразу на 29 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 03.09.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,36 грн (-1 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,18 грн (-29 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,30 грн (-9 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,27/41,34 Євро 48,15/48,30 Злотий 11,20/11,32

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 1 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,95/41,60 47,80/48,50 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,65 47,90/48,60 10,95/11,50 ПУМБ 41,05/41,65 47,95/48,60 11,10/11,40 Укргазбанк 41,05/41,65 47,90/48,60 10,95/11,50 Райффайзен 41,27/41,67 48,00/48,68 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.