Курс валют на 30-31 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30-31 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 29 мая.
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,26 грн.
Курс евро
- 1 евро – 51,44 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 12,15 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,10/44,22
|Евро
|51,60/51,78
|Злотый
|12,04/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,85/44,45
|50,85/51,85
|Ощадбанк
|43,95/ 44,50
|51,20/51,85
|12,20/12,60
|ПУМБ
|44,00/ 44,60
|51,30/52,00
|12,20/12,60
|Укргазбанк
|43,95/ 44,50
|51,20/51,85
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|44,07/ 44,43
|51,10/51,75
Напомним, на валютном рынке Украины на прошлой неделе зафиксировали усиление доллара на фоне слабеющего евро. К концу мая ожидается повышенная волатильность курса валют из-за политических решений в Верховной Раде, налогового периода и влияния международных финансовых факторов.