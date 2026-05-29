Курс валют на 30-31 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро
Нацбанк установил официальный курс на выходные

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30-31 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 29 мая.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,26 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 51,44 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,15 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,10/44,22
Евро 51,60/51,78
Злотый 12,04/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 43,85/44,45 50,85/51,85
Ощадбанк 43,95/ 44,50 51,20/51,85 12,20/12,60
ПУМБ 44,00/ 44,60 51,30/52,00 12,20/12,60
Укргазбанк 43,95/ 44,50 51,20/51,85 12,20/ 12,60
Райффайзен 44,07/ 44,43 51,10/51,75

Напомним, на валютном рынке Украины на прошлой неделе зафиксировали усиление доллара на фоне слабеющего евро. К концу мая ожидается повышенная волатильность курса валют из-за политических решений в Верховной Раде, налогового периода и влияния международных финансовых факторов.

Автор:
Светлана Манько