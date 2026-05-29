Курс валют на 30-31 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 30-31 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 29 травня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,26 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,44 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12,15 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,10/44,22
|Євро
|51,60/51,78
|Злотий
|12,04/12,15
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 29 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,85/44,45
|50,85/51,85
|Ощадбанк
|43,95/ 44,50
|51,20/51,85
|12,20 / 12,60
|ПУМБ
|44,00/ 44,60
|51,30/52,00
|12,20 / 12,60
|Укргазбанк
|43,95/ 44,50
|51,20/51,85
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|44,07/ 44,43
|51,10 / 51,75
Нагадаємо, на валютному ринку України минулого тижня зафіксували посилення долара на тлі слабшання євро. Під кінець травня очікується підвищена волатильність курсу валют через політичні рішення у Верховній Раді, податковий період та вплив міжнародних фінансових факторів.