Курс валют на 30-31 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 30-31 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 29 травня.

Курс долара

1 долар США – 44,26 грн.

Курс євро

1 євро – 51,44 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,15 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,10/44,22 Євро 51,60/51,78 Злотий 12,04/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,85/44,45 50,85/51,85 Ощадбанк 43,95/ 44,50 51,20/51,85 12,20 / 12,60 ПУМБ 44,00/ 44,60 51,30/52,00 12,20 / 12,60 Укргазбанк 43,95/ 44,50 51,20/51,85 12,20/ 12,60 Райффайзен 44,07/ 44,43 51,10 / 51,75

Нагадаємо, на валютному ринку України минулого тижня зафіксували посилення долара на тлі слабшання євро. Під кінець травня очікується підвищена волатильність курсу валют через політичні рішення у Верховній Раді, податковий період та вплив міжнародних фінансових факторів.