Курс валют на 31 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на шестнадцать копеек, в то же время евро подорожало на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31.12.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 42,39 грн (+17 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,86 грн (+21 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,80 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,20/42,35 Евро 49,85/50,05 Злотый 11,67/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,95/42,55 49,20/50,20 Ощадбанк 42,20/42,65 49,65/50,35 9,70/10,40 ПУМБ 42,10/42,80 49,45/50,20 11,63/11,93 Укргазбанк 42,20/42,65 49,65/50,35 10,80/11,80 Райффайзен 42,10/42,57 49,30/50,15

Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.