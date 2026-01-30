- Категория
Курс валют на 31 января – 1 февраля 2026 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31 января – 1 февраля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 30 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,85 грн.
Курс евро
- 1 евро – 51,24 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 12,19 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,91/43,06
|Евро
|51,25/50,50
|Злотый
|12,15/12,28
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,40/43,00
|50,60/51,60
|Ощадбанк
|42,65/43,20
|51,05/51,85
|12,45/12,85
|ПУМБ
|42,60/43,20
|50,90/51,60
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|42,65/43,20
|51,05/51,85
|12,45/12,90
|Райффайзен
|42,57/ 42,99
|50,30/ 51,76
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.