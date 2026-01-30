Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Курс валют на 31 января – 1 февраля 2026 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс на выходные / Pixabay

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31 января – 1 февраля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 30 января.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,85 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 51,24 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,19 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,91/43,06
Евро 51,25/50,50
Злотый 12,15/12,28

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,40/43,00 50,60/51,60
Ощадбанк 42,65/43,20 51,05/51,85 12,45/12,85
ПУМБ 42,60/43,20 50,90/51,60 12,30/12,90
Укргазбанк 42,65/43,20 51,05/51,85 12,45/12,90
Райффайзен 42,57/ 42,99 50,30/ 51,76

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.

Автор:
Светлана Манько