Курс валют на 31 січня - 1 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 31 січня - 1 лютого (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 30 січня.

Курс долара

1 долар США – 42,85 грн.

Курс євро

1 євро – 51,24 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,19 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,91/43,06 Євро 51,25/50,50 Злотий 12,15/12,28

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 30 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,40 / 43,00 50,60 / 51,60 Ощадбанк 42,65 / 43,20 51,05 / 51,85 12,45 / 12,85 ПУМБ 42,60 / 43,20 50,90 / 51,60 12,30 / 12,90 Укргазбанк 42,65 / 43,20 51,05 / 51,85 12,45 / 12,90 Райффайзен 42,57/ 42,99 50,30/ 51,76

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.