- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 31 січня - 1 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 31 січня - 1 лютого (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 30 січня.
Курс долара
- 1 долар США – 42,85 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,24 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12,19 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,91/43,06
|Євро
|51,25/50,50
|Злотий
|12,15/12,28
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 30 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,40 / 43,00
|50,60 / 51,60
|Ощадбанк
|42,65 / 43,20
|51,05 / 51,85
|12,45 / 12,85
|ПУМБ
|42,60 / 43,20
|50,90 / 51,60
|12,30 / 12,90
|Укргазбанк
|42,65 / 43,20
|51,05 / 51,85
|12,45 / 12,90
|Райффайзен
|42,57/ 42,99
|50,30/ 51,76
Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.