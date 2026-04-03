- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 4-5 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4-5 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 3 апреля.
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,83 грн.
Курс евро
- 1 евро – 50,46 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,77 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,50/43,65
|Евро
|50,42/50,67
|Злотый
|11,75/11,90
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 3 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,35/43,95
|49,85/50,85
|Ощадбанк
|43,45/ 44,10
|50,30/51,10
|11,95/12,40
|ПУМБ
|43,50/ 44,10
|50,30/50,95
|11,95/12,50
|Укргазбанк
|43,45/ 44,10
|50,30/51,10
|11,95/12,40
|Райффайзен
|43,30/ 44,17
|50,00/50,89
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .