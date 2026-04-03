Курс валют на 4-5 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4-5 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 3 апреля.

Курс доллара

1 доллар США – 43,83 грн.

Курс евро

1 евро – 50,46 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,77 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,50/43,65 Евро 50,42/50,67 Злотый 11,75/11,90

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,35/43,95 49,85/50,85 Ощадбанк 43,45/ 44,10 50,30/51,10 11,95/12,40 ПУМБ 43,50/ 44,10 50,30/50,95 11,95/12,50 Укргазбанк 43,45/ 44,10 50,30/51,10 11,95/12,40 Райффайзен 43,30/ 44,17 50,00/50,89

