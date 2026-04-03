- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 4-5 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4-5 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 3 квітня.
Курс долара
- 1 долар США – 43,83 грн.
Курс євро
- 1 євро – 50,46 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,77 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,50/43,65
|Євро
|50,42/50,67
|Злотий
|11,75/11,90
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 3 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,35/43,95
|49,85/50,85
|Ощадбанк
|43,45/ 44,10
|50,30 / 51,10
|11,95 / 12,40
|ПУМБ
|43,50/ 44,10
|50,30 / 50,95
|11,95 / 12,50
|Укргазбанк
|43,45/ 44,10
|50,30 / 51,10
|11,95 / 12,40
|Райффайзен
|43,30/ 44,17
|50,00 / 50,89
Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.