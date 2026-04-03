Курс валют на 4-5 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4-5 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 3 квітня.

Курс долара

1 долар США – 43,83 грн.

Курс євро

1 євро – 50,46 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,77 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,50/43,65 Євро 50,42/50,67 Злотий 11,75/11,90

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 3 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,35/43,95 49,85/50,85 Ощадбанк 43,45/ 44,10 50,30 / 51,10 11,95 / 12,40 ПУМБ 43,50/ 44,10 50,30 / 50,95 11,95 / 12,50 Укргазбанк 43,45/ 44,10 50,30 / 51,10 11,95 / 12,40 Райффайзен 43,30/ 44,17 50,00 / 50,89

