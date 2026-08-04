Курс валют на 4 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на пятнадцать копеек, в то же время евро подорожало на тридцать шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.08.2026 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,79 грн (+15 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,64 грн (+36 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,89 грн (+11 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,42/45,08 Евро 51,28/51,95 Злотый 11,67/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,45/45,05 51,00/52,00 11.80/12,10 Ощадбанк 44.65/45.10 51.35/52.05 ПУМБ 44,50/45,10 51,20/51,90 11,70/12,00 Укргазбанк 44, 60/45, 10 51, 30/51, 90 11, 30/12, 20 Райффайзен 44,68/45,07 51,35/51,97 11,30/12,30

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.