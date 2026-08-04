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Курс валют на 4 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на пятнадцать копеек, в то же время евро подорожало на тридцать шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.08.2026 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,79 грн (+15 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,64 грн (+36 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,89 грн (+11 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,42/45,08
|Евро
|51,28/51,95
|Злотый
|11,67/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,45/45,05
|51,00/52,00
|11.80/12,10
|Ощадбанк
|44.65/45.10
|51.35/52.05
|ПУМБ
|44,50/45,10
|51,20/51,90
|11,70/12,00
|Укргазбанк
|44, 60/45, 10
|51, 30/51, 90
|11, 30/12, 20
|Райффайзен
|44,68/45,07
|51,35/51,97
|11,30/12,30
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.