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Курс валют на 4 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил официальный курс доллара / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на пятнадцать копеек, в то же время евро подорожало на тридцать шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.08.2026 года (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,79 грн (+15 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,64 грн (+36 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,89 грн (+11 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,42/45,08
Евро 51,28/51,95
Злотый 11,67/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,45/45,05 51,00/52,00 11.80/12,10
Ощадбанк 44.65/45.10 51.35/52.05
ПУМБ 44,50/45,10 51,20/51,90 11,70/12,00
Укргазбанк 44, 60/45, 10 51, 30/51, 90 11, 30/12, 20
Райффайзен 44,68/45,07 51,35/51,97 11,30/12,30

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько