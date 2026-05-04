- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 4 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 5 копеек, в то же время евро подорожало на 14 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.05.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,91 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,60 грн (+14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,13 грн (+5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,75/43,88
|Евро
|51,50/51,75
|Злотый
|12,00/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,55/44,15
|50,85/51,85
|Ощадбанк
|43,60/ 44,20
|51,20/51,85
|12,20/12,60
|ПУМБ
|43,60/ 44,20
|51,20/51,90
|12,30/12,60
|Укргазбанк
|43,60/ 44,20
|51,20/51,85
|12,30/12,60
|Райффайзен
|43,74/ 44,13
|51,20/51,85
В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.