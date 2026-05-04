Читать на русском
Курс валют на 4 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 5 копійок, водночас євро подорожчало на 14 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 4.05.2026 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 43,91 грн (-5 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,60 грн (+14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,13 грн (+5 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,75/43,88
|Євро
|51,50/51,75
|Злотий
|12,00/12,15
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 4 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,55/44,15
|50,85/51,85
|Ощадбанк
|43,60/ 44,20
|51,20/51,85
|12,20 / 12,60
|ПУМБ
|43,60/ 44,20
|51,20 / 51,90
|12,30 / 12,60
|Укргазбанк
|43,60/ 44,20
|51,20/51,85
|12,30 / 12,60
|Райффайзен
|43,74/ 44,13
|51,20 / 51,85
У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.