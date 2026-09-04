Курс валют на 4 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на двенадцать копеек, в то же время евро подорожало сразу на двадцать девять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 04.09.2026 ( пятница ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,72 грн (+12 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,93 грн (+ 29 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,00 грн (+7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,45/ 44,96 Евро 51,54/ 52,23 Злотый 11,72/ 12,11

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,30/44,90 51,30 52,30 11,80/ 12,20 Ощадбанк 44,50/ 45,10 51,65/52,40 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,40/ 45,00 51,60/52,30 11,80/ 12,20 Укргазбанк 44,50/ 45,10 51,65/52,40 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,50/44,90 51,40/52,19

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.