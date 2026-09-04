UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,10

51,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Курс валют на 5-6 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил официальный курс на выходные

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5-6 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 4 сентября.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,72 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 51,93 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,00 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,45/ 44,96
Евро 51,54/ 52,23
Злотый 11,72/ 12,11

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,30/44,90 51,30 52,30 11,80/ 12,20
Ощадбанк 44,50/ 45,10 51,65/52,40 11,80/ 12,20
ПУМБ 44,40/ 45,00 51,60/52,30 11,80/ 12,20
Укргазбанк 44,50/ 45,10 51,65/52,40 11,80/ 12,20
Райффайзен 44,50/44,90 51,40/52,19

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности