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Курс валют на 5-6 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5-6 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 4 сентября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,72 грн.
Курс евро
- 1 евро – 51,93 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 12,00 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,45/ 44,96
|Евро
|51,54/ 52,23
|Злотый
|11,72/ 12,11
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,30/44,90
|51,30 52,30
|11,80/ 12,20
|Ощадбанк
|44,50/ 45,10
|51,65/52,40
|11,80/ 12,20
|ПУМБ
|44,40/ 45,00
|51,60/52,30
|11,80/ 12,20
|Укргазбанк
|44,50/ 45,10
|51,65/52,40
|11,80/ 12,20
|Райффайзен
|44,50/44,90
|51,40/52,19
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.