Курс валют на 5-6 вересня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 5-6 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 4 вересня.

Курс долара

1 долар США – 44,72 грн.

Курс євро

1 євро – 51,93 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,00 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 44,45/ 44,96 Євро 51,54/ 52,23 Злотий 11,72/ 12,11

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 4 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,30 / 44,90 51,30 52,30 11,80/ 12,20 Ощадбанк 44,50/ 45,10 51,65 / 52,40 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,40/ 45,00 51,60 / 52,30 11,80/ 12,20 Укргазбанк 44,50/ 45,10 51,65 / 52,40 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,50 / 44,90 51,40 / 52,19

Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти. На валютному ринку України може посилитися тиск на гривню через накопичення негативних факторів, збереження дисбалансів на міжбанку та високий попит на валюту,а в обмінниках курс долара може коливатися у межах 45,20−46,00 грн.