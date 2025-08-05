Курс валют на 5 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, а евро подорожал на 70 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.08.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,79 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,34 грн (+70 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,30 грн (+16 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 41,52/41,60 Евро 48,15/48,35 Злотый 11.20/11.34

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41.39/41.99 47.70/48.70 Ощадбанк 41.55/41.99 47.90/48.75 10.90/11.60 ПУМБ 41.50/42.10 48.00/48.70 11.15/11.45 Укргазбанк 41.40/ 41.90 48.10/48.50 10.50/11.50 Райффайзен 41.56/41.86 47.49/49.08

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.