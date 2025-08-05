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Курс валют на 5 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, а евро подорожал на 70 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.08.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,79 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,34 грн (+70 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,30 грн (+16 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|41,52/41,60
|Евро
|48,15/48,35
|Злотый
|11.20/11.34
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 5 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.39/41.99
|47.70/48.70
|Ощадбанк
|41.55/41.99
|47.90/48.75
|10.90/11.60
|ПУМБ
|41.50/42.10
|48.00/48.70
|11.15/11.45
|Укргазбанк
|41.40/ 41.90
|48.10/48.50
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.56/41.86
|47.49/49.08
Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.