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Курс валют на 5 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс на вівторок. / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на три копійки, а євро подорожчав на 70 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 5.08.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,79 грн (+3 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,34 грн (+70коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,30 грн (+16 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар 41,52/41,60
Євро 48,15/48,35
Злотий 11.20/11.34

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 5 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41.39 / 41.99 47.70 / 48.70  
Ощадбанк 41.55 / 41.99   47.90/48.75   10.90 / 11.60  
ПУМБ 41.50 / 42.10 48.00 / 48.70 11.15 / 11.45
Укргазбанк 41.40/ 41.90 48.10 / 48.50 10.50 / 11.50
Райффайзен 41.56 / 41.86 47.49/49.08

Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько