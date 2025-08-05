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Курс валют на 5 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на три копійки, а євро подорожчав на 70 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 5.08.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,79 грн (+3 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,34 грн (+70коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,30 грн (+16 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|41,52/41,60
|Євро
|48,15/48,35
|Злотий
|11.20/11.34
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 5 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.39 / 41.99
|47.70 / 48.70
|Ощадбанк
|41.55 / 41.99
|47.90/48.75
|10.90 / 11.60
|ПУМБ
|41.50 / 42.10
|48.00 / 48.70
|11.15 / 11.45
|Укргазбанк
|41.40/ 41.90
|48.10 / 48.50
|10.50 / 11.50
|Райффайзен
|41.56 / 41.86
|47.49/49.08
Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.