Курс валют на 5 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подорожало на восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 05.02.2026 (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 43,17 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,03 грн (+8 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,08 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,05/43,18 Евро 51,06/50,25 Злотый 12,12/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,75/43,35 50,35/51,35 Ощадбанк 42,95/43,55 50,75/51,60 12,45/12,85 ПУМБ 43,00/43,60 50,80/51,50 12,30/12,90 Укргазбанк 42,95/43,55 50,75/51,60 12,45/12,90 Райффайзен 42,95/ 43,34 50,50/ 51,30

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.