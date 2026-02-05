- Категория
Курс валют на 5 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подорожало на восемь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 05.02.2026 (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,17 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,03 грн (+8 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,08 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,05/43,18
|Евро
|51,06/50,25
|Злотый
|12,12/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 5 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,75/43,35
|50,35/51,35
|Ощадбанк
|42,95/43,55
|50,75/51,60
|12,45/12,85
|ПУМБ
|43,00/43,60
|50,80/51,50
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|42,95/43,55
|50,75/51,60
|12,45/12,90
|Райффайзен
|42,95/ 43,34
|50,50/ 51,30
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.