Курс валют на 5 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс на четвер / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, водночас євро подорожчало на вісім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 05.02.2026 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 43,17 грн (-2 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,03 грн (+8 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,08 грн (+1 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,05/43,18
Євро 51,06/50,25
Злотий 12,12/12,25

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 5 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 42,75 / 43,35 50,35 / 51,35
Ощадбанк 42,95 / 43,55 50,75 / 51,60 12,45 / 12,85
ПУМБ 43,00 / 43,60 50,80 / 51,50 12,30 / 12,90
Укргазбанк 42,95 / 43,55 50,75 / 51,60 12,45 / 12,90
Райффайзен 42,95/ 43,34 50,50/ 51,30

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.

Автор:
Світлана Манько