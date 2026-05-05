Курс валют на 5 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на 9 копеек, достигнув отметки 44 грн, в то же время евро подешевело на 14 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.05.2026 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,00 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,46 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,08 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,85/43,95 Евро 51,45/51,66 Злотый 12,00/12,13

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 4 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,65/44,25 50,75/51,80 Сбербанк 43,65/ 44,25 51,20/51,80 12,20/12,60 ПУМБ 43,65/ 44,25 51,20/51,85 12,30/12,60 Укргазбанк 43,65/ 44,25 51,20/51,80 12,30/12,60 Райффайзен 43,77/ 44,19 51,20/51,95

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.