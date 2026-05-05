Читати українською
Курс валют на 5 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на 9 копеек, достигнув отметки 44 грн, в то же время евро подешевело на 14 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.05.2026 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,00 грн (+9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,46 грн (-14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,08 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,85/43,95
|Евро
|51,45/51,66
|Злотый
|12,00/12,13
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,65/44,25
|50,75/51,80
|Сбербанк
|43,65/ 44,25
|51,20/51,80
|12,20/12,60
|ПУМБ
|43,65/ 44,25
|51,20/51,85
|12,30/12,60
|Укргазбанк
|43,65/ 44,25
|51,20/51,80
|12,30/12,60
|Райффайзен
|43,77/ 44,19
|51,20/51,95
В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.