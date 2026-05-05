- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 5 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на 9 копійок, досягнувши позначки 44 грн, водночас євро подешевшало на14 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 5.05.2026 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 44,00 грн (+9 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,46 грн (-14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,08 грн (-5 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,85/43,95
|Євро
|51,45/51,66
|Злотий
|12,00/12,13
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 4 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,65/44,25
|50,75/51,80
|Ощадбанк
|43,65/ 44,25
|51,20/51,80
|12,20 / 12,60
|ПУМБ
|43,65/ 44,25
|51,20 / 51,85
|12,30 / 12,60
|Укргазбанк
|43,65/ 44,25
|51,20/51,80
|12,30 / 12,60
|Райффайзен
|43,77/ 44,19
|51,20 / 51,95
У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.