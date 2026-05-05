Курс валют на 5 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на 9 копійок, досягнувши позначки 44 грн, водночас євро подешевшало на14 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 5.05.2026 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 44,00 грн (+9 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,46 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,08 грн (-5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,85/43,95 Євро 51,45/51,66 Злотий 12,00/12,13

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 4 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,65/44,25 50,75/51,80 Ощадбанк 43,65/ 44,25 51,20/51,80 12,20 / 12,60 ПУМБ 43,65/ 44,25 51,20 / 51,85 12,30 / 12,60 Укргазбанк 43,65/ 44,25 51,20/51,80 12,30 / 12,60 Райффайзен 43,77/ 44,19 51,20 / 51,95

У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.