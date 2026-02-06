Курс валют на 7-8 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7-8 февраля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 30 января.

Курс доллара

1 доллар США – 43,14 грн.

Курс евро

1 евро – 50,90 грн.

Курс злотого

1 злотый – 12,05 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,00/43,10 Евро 50,97/50,15 Злотый 12,10/12,20

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,75/43,35 50,46/51,28 Ощадбанк 42,90/43,40 50,70/51,50 12,45/12,90 ПУМБ 42,90/43,50 50,80/51,50 12,35/12,95 Укргазбанк 42,90/43,40 50,70/51,50 12,45/12,90 Райффайзен 42,95/ 43,29 50,50/ 51,18

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.