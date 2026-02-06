- Категория
Курс валют на 7-8 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7-8 февраля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 30 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,14 грн.
Курс евро
- 1 евро – 50,90 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 12,05 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,00/43,10
|Евро
|50,97/50,15
|Злотый
|12,10/12,20
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,75/43,35
|50,46/51,28
|Ощадбанк
|42,90/43,40
|50,70/51,50
|12,45/12,90
|ПУМБ
|42,90/43,50
|50,80/51,50
|12,35/12,95
|Укргазбанк
|42,90/43,40
|50,70/51,50
|12,45/12,90
|Райффайзен
|42,95/ 43,29
|50,50/ 51,18
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.