Курс валют на 7-8 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7 - 8 лютого (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 30 січня.
Курс долара
- 1 долар США – 43,14 грн.
Курс євро
- 1 євро – 50,90 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12,05 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,00/43,10
|Євро
|50,97/50,15
|Злотий
|12,10/12,20
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 6 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,75 / 43,35
|50,46 / 51,28
|Ощадбанк
|42,90 / 43,40
|50,70 / 51,50
|12,45 / 12,90
|ПУМБ
|42,90 / 43,50
|50,80 / 51,50
|12,35 / 12,95
|Укргазбанк
|42,90 / 43,40
|50,70 / 51,50
|12,45 / 12,90
|Райффайзен
|42,95/ 43,29
|50,50/ 51,18
Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.