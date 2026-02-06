Курс валют на 7-8 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7 - 8 лютого (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 30 січня.

Курс долара

1 долар США – 43,14 грн.

Курс євро

1 євро – 50,90 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,05 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,00/43,10 Євро 50,97/50,15 Злотий 12,10/12,20

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,75 / 43,35 50,46 / 51,28 Ощадбанк 42,90 / 43,40 50,70 / 51,50 12,45 / 12,90 ПУМБ 42,90 / 43,50 50,80 / 51,50 12,35 / 12,95 Укргазбанк 42,90 / 43,40 50,70 / 51,50 12,45 / 12,90 Райффайзен 42,95/ 43,29 50,50/ 51,18

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.