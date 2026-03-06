- Категория
Курс валют на 7-8 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7-8 марта (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 6 марта.
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,80 грн.
Курс евро
- 1 евро – 50,90 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,91 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,70/43,90
|Евро
|51,00/51,20
|Злотый
|11,95/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,45/44,05
|50,15/51,15
|Ощадбанк
|43,50/ 44,05
|50,50/51,30
|11,80/12,40
|ПУМБ
|43,50/ 44,10
|50,60/51,30
|11,80/12,40
|Укргазбанк
|43,50/ 44,05
|50,50/51,30
|11,80/12,40
|Райффайзен
|43,60/ 44,05
|50,30/51,17
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .