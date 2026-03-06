Курс валют на 7-8 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7-8 марта (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 6 марта.

Курс доллара

1 доллар США – 43,80 грн.

Курс евро

1 евро – 50,90 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,91 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,70/43,90 Евро 51,00/51,20 Злотый 11,95/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,45/44,05 50,15/51,15 Ощадбанк 43,50/ 44,05 50,50/51,30 11,80/12,40 ПУМБ 43,50/ 44,10 50,60/51,30 11,80/12,40 Укргазбанк 43,50/ 44,05 50,50/51,30 11,80/12,40 Райффайзен 43,60/ 44,05 50,30/51,17

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .