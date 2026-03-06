Курс валют на 7-8 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7-8 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 6 березня.

Курс долара

1 долар США – 43,80 грн.

Курс євро

1 євро – 50,90 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,91 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,70/43,90 Євро 51,00/51,20 Злотий 11,95/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,45/44,05 50,15/51,15 Ощадбанк 43,50/ 44,05 50,50 / 51,30 11,80 / 12,40 ПУМБ 43,50/ 44,10 50,60 / 51,30 11,80 / 12,40 Укргазбанк 43,50/ 44,05 50,50 / 51,30 11,80 / 12,40 Райффайзен 43,60/ 44,05 50,30 / 51,17

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.