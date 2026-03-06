- Категорія
Курс валют на 7-8 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7-8 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 6 березня.
Курс долара
- 1 долар США – 43,80 грн.
Курс євро
- 1 євро – 50,90 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,91 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,70/43,90
|Євро
|51,00/51,20
|Злотий
|11,95/12,15
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 6 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,45/44,05
|50,15/51,15
|Ощадбанк
|43,50/ 44,05
|50,50 / 51,30
|11,80 / 12,40
|ПУМБ
|43,50/ 44,10
|50,60 / 51,30
|11,80 / 12,40
|Укргазбанк
|43,50/ 44,05
|50,50 / 51,30
|11,80 / 12,40
|Райффайзен
|43,60/ 44,05
|50,30 / 51,17
Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.