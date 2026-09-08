Курс валют на 8 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на десять копеек, в то же время евро подешевел тоже на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 08.09.2026 ( вторник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,46 грн (-10 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,68 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,94 грн (-6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,24/ 44,81 Евро 51,42/ 52,06 Злотый 11,73/ 12,11

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,00/44,60 50,95/51,95 11,80/ 12,20 Ощадбанк 44,30/ 44,90 51,40/52,20 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,30/ 44,90 51,50/52,20 11,80/ 12,20 Укргазбанк 44,30/ 44,90 51,40/52,20 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,20/44,68 51,40/51,94

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.