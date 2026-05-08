Курс валют на 9-10 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9-10 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 8 мая.

Курс доллара

1 доллар США – 43,80 грн.

Курс евро

1 евро – 51,54 грн.

Курс злотого

1 злотый – 12,20 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,75/43,81 Евро 51,55/51,71 Злотый 12,00/12,13

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,50/44,10 51,00/52,00 Ощадбанк 43,50/ 44,10 51,25/51,90 12,20/12,60 ПУМБ 43,60/ 44,20 51,40/52,10 12,30/12,60 Укргазбанк 43,50/ 44,10 51,25/51,90 12,30/12,60 Райффайзен 43,70/ 44,07 51,35/51,86

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.