Курс валют на 9-10 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 9-10 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 8 травня.

Курс долара

1 долар США – 43,80 грн.

Курс євро

1 євро – 51,54 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,20 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,75/43,81 Євро 51,55/51,71 Злотий 12,00/12,13

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 8 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,50/44,10 51,00/52,00 Ощадбанк 43,50/ 44,10 51,25/51,90 12,20 / 12,60 ПУМБ 43,60/ 44,20 51,40/52,10 12,30 / 12,60 Укргазбанк 43,50/ 44,10 51,25/51,90 12,30 / 12,60 Райффайзен 43,70/ 44,07 51,35 / 51,86

У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.