Курс валют на 9 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне продолжает снижаться, в то же время евро подешевел сразу на четырнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.02.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,05 грн (-9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,76 грн (-14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,03 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,00/43,13
|Евро
|51,00/50,16
|Злотый
|12,10/12,20
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,65/43,25
|50,15/51,15
|Ощадбанк
|42,85/43,40
|50,55/51,40
|12,45/12,90
|ПУМБ
|42,80/43,40
|50,60/51,30
|12,35/12,95
|Укргазбанк
|42,85/43,40
|50,55/51,40
|12,45/12,90
|Райффайзен
|42,80/ 43,20
|50,40/ 51,10
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.