Курс валют на 9 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне продолжает снижаться, в то же время евро подешевел сразу на четырнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.02.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,05 грн (-9 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,76 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,03 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,00/43,13 Евро 51,00/50,16 Злотый 12,10/12,20

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,65/43,25 50,15/51,15 Ощадбанк 42,85/43,40 50,55/51,40 12,45/12,90 ПУМБ 42,80/43,40 50,60/51,30 12,35/12,95 Укргазбанк 42,85/43,40 50,55/51,40 12,45/12,90 Райффайзен 42,80/ 43,20 50,40/ 51,10

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.