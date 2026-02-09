Запланована подія 2

Курс валют на 9 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

обмін валют
Нацбанк встановив офіційні курси долара і євро на понеділок / Depositphotos

Офіційний курс долара США щодо гривні продовжує знижуватися, водночас євро подешевшало одразу на чотирнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.02.2026 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 43,05 грн (-9 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 50,76 грн (-14 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,03 грн (-2 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,00/43,13
Євро 51,00/50,16
Злотий 12,10/12,20

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 42,65 / 43,25 50,15 / 51,15
Ощадбанк 42,85 / 43,40 50,55 / 51,40 12,45 / 12,90
ПУМБ 42,80 / 43,40 50,60 / 51,30 12,35 / 12,95
Укргазбанк 42,85 / 43,40 50,55 / 51,40 12,45 / 12,90
Райффайзен 42,80/ 43,20 50,40/ 51,10

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.

Автор:
Світлана Манько