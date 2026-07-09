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Курс валют на 9 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на три копейки, в то же время евро подешевело на девятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9.07.2026 ( четверг ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,48 грн (-3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,69 грн (-19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,76 грн (-9 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,47/44,56
|Евро
|50,95/51,15
|Злотый
|11,75/11,90
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,05/44,65
|50,10/51,10
|Ощадбанк
|44,25/ 44,75
|50,50/51,20
|11,40/12,10
|ПУМБ
|44,30/ 44,75
|50,50/51,25
|11,40/12,10
|Укргазбанк
|44,25/ 44,75
|50,650/51,20
|11,40/12,10
|Райффайзен
|44,25/ 44,72
|50,50/51,16
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.