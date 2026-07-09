Курс валют на 9 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на три копейки, в то же время евро подешевело на девятнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9.07.2026 ( четверг ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,48 грн (-3 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,69 грн (-19 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,76 грн (-9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,47/44,56 Евро 50,95/51,15 Злотый 11,75/11,90

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,05/44,65 50,10/51,10 Ощадбанк 44,25/ 44,75 50,50/51,20 11,40/12,10 ПУМБ 44,30/ 44,75 50,50/51,25 11,40/12,10 Укргазбанк 44,25/ 44,75 50,650/51,20 11,40/12,10 Райффайзен 44,25/ 44,72 50,50/51,16

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.