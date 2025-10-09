Курс валют на 9 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемь копеек, а евро подешевел на три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9.10.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,40 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,14 грн (-3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,32 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,37/41,48 Евро 48,40/48,60 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,05/41,65 47,55/48,55 11,10/11,30 Ощадбанк 41,10/41,55 48,05/48,70 11,10/11,30 ПУМБ 41,10/41,70 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,10/41,55 48,05/48,70 11,10/11,30 Райффайзен 41,31/41,64 47,95/48,47 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.