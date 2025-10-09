Курс валют на 9 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на вісім копійок, а євро подешевшало на три копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 9.10.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,40 грн (+8 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,14 грн (-3 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,32 грн (+0 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,37/41,48 Євро 48,40/48,60 Злотий 11,35/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,05/41,65 47,55/48,55 11,10/11,30 Ощадбанк 41,10/41,55 48,05/48,70 11,10/11,30 ПУМБ 41,10/41,70 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,10/41,55 48,05/48,70 11,10/11,30 Райффайзен 41,31/41,64 47,95/48,47 11,00/11,30

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.