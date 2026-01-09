Курс валют на 9 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на двадцать семь копеек, установив исторический максимум, в то же время евро пересекло отметку в пятьдесят гривен.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.01.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 42,99 грн (+27 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,18 грн (+26 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,92 грн (+9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,20/43,40 Евро 50,50/50,78 Злотый 11,86/12,00

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,70/43,30 49,70/50,70 Ощадбанк 42,60/43,35 49,70/50,65 12,00/12,20 ПУМБ 42,80/43,40 50,00/50,75 11,90/12,30 Укргазбанк 42,60/43,35 49,70/50,65 12,00/12,20 Райффайзен 42,90/ 43,32 49,70/50,57

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.