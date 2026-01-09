Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Наличный курс:

USD

43,41

43,20

EUR

50,79

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 9 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
НБУ установил официальный курс на пятницу / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на двадцать семь копеек, установив исторический максимум, в то же время евро пересекло отметку в пятьдесят гривен.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.01.2026 (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,99 грн (+27 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,18 грн (+26 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,92 грн (+9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,20/43,40
Евро 50,50/50,78
Злотый 11,86/12,00

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,70/43,30 49,70/50,70
Ощадбанк 42,60/43,35 49,70/50,65 12,00/12,20
ПУМБ 42,80/43,40 50,00/50,75 11,90/12,30
Укргазбанк 42,60/43,35 49,70/50,65 12,00/12,20
Райффайзен 42,90/ 43,32 49,70/50,57

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько