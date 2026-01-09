- Категория
Курс валют на 9 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на двадцать семь копеек, установив исторический максимум, в то же время евро пересекло отметку в пятьдесят гривен.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.01.2026 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,99 грн (+27 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,18 грн (+26 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,92 грн (+9 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,20/43,40
|Евро
|50,50/50,78
|Злотый
|11,86/12,00
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,70/43,30
|49,70/50,70
|Ощадбанк
|42,60/43,35
|49,70/50,65
|12,00/12,20
|ПУМБ
|42,80/43,40
|50,00/50,75
|11,90/12,30
|Укргазбанк
|42,60/43,35
|49,70/50,65
|12,00/12,20
|Райффайзен
|42,90/ 43,32
|49,70/50,57
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.