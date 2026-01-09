Курс валют на 9 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на двадцять сім копійок, встановивши історичний максимум, водночас євро перетнуло позначку у п'ятдесят гривень.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.01.2026 (п'ятниця).

Курс долара

1 долар США – 42,99 грн (+27 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,18 грн (+26 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,92 грн (+9 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,20/43,40 Євро 50,50/50,78 Злотий 11,86/12,00

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,70 / 43,30 49,70 / 50,70 Ощадбанк 42,60 / 43,35 49,70 / 50,65 12,00 / 12,20 ПУМБ 42,80 / 43,40 50,00 / 50,75 11,90 / 12,30 Укргазбанк 42,60 / 43,35 49,70 / 50,65 12,00 / 12,20 Райффайзен 42,90/ 43,32 49,70 / 50,57

Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.