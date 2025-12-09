Запланована подія 2

Kyiv Food Market объявил дату открытия после масштабного ремонта

Kyiv Food Market
Столичный фудхол снова открывает дверь. Фото: Kyiv Food Market

Столичный фудхол Kyiv Food Market, расположенный возле станции метро "Арсенальная" по улице Князей Острожских, объявил об открытии после реновации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на странице Kyiv Food Market в Facebook.

Отмечается, что официальное открытие локации состоится 11 декабря в 17.00.

Тестовый режим работы фудхола начнется 12 декабря, он будет работать ежедневно с 13:00 до 22:00, а в пятницу и субботу – до 23:00.

"Мы перезагрузили пространство: больше света, больше уютных зон, больше ресторанных решений. Появились новые точки, новые вкусы, новые форматы, а впереди концерты, события, встречи и маленькие сюрпризы, которые будут давать жизнь 24/7", - отметили в команде.

Kyiv Food Market официально приступил к работе 25 сентября 2019 года. Это произошло в здании бывшего павильона завода "Арсенал". Среди основных основателей – рестораторы Алекс Купер и Михаил Бейлин.

Фото: Kyiv Food Market
Фото: Kyiv Food Market
Фото: Kyiv Food Market

Напомним, что в конце октября заведение объявило о закрытии, но обещало вернуться к посетителям уже в декабре с полностью обновленным форматом.

В марте 2024 года Алекс Купер объявил о планах возобновить работу Odesa Food Market в Одессе, но через год стало известно, что он закрыл окончательно проект Odesa Food Market, вместо него там откроется двухэтажный ресторан.

Автор:
Татьяна Бессараб