Kyiv Food Market оголосив дату відкриття після масштабного ремонту

Kyiv Food Market
Фото: Kyiv Food Market

Столичний фудхол Kyiv Food Market, що розташований біля станції метро "Арсенальна" на вулиці Князів Острозьких, оголосив про відкриття  після реновації. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сторінці Kyiv Food Market у Facebook.

Зазначається, що офіційне відкриття локації відбудеться 11 грудня о 17:00.

Тестовий режим роботи фудхолу розпочнеться 12 грудня, він працюватиме щодня з 13:00 до 22:00, а у п'ятницю та суботу — до 23:00.  

"Ми перезавантажили простір: більше світла, більше затишних зон, більше ресторанних рішень. З’явилися нові точки, нові смаки, нові формати, а попереду — концерти, події, зустрічі та маленькі сюрпризи, які даватимуть життя 24/7", - наголосили в команді. 

Kyiv Food Market офіційно розпочав свою роботу 25 вересня 2019 року. Це відбулося у будівлі колишнього павільйону заводу "Арсенал". Серед основних засновників – ресторатори Алекс Купер і Михайло Бейлін.

Фото: Kyiv Food Market
Фото: Kyiv Food Market
Фото: Kyiv Food Market

Нагадаємо, що в кінці жовтня заклад оголосив про закриття, але обіцяв повернутися до відвідувачів уже в грудні з повністю оновленим форматом.

У березні 2024 року Алекс Купер оголосив про плани відновити роботу Odesa Food Market в Одесі, але через рік стало відомо, що він закрив остаточно проєкт Odesa Food Market, замість нього там відкриється двоповерховий ресторан. 

Автор:
Тетяна Бесараб