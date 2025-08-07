Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Лазер против FPV-дронов: что известно о новой разработке украинской компании

лазер
Украинский лазер SlimBeam для борьбы с FPV-дронами

Украинская компания Fulltime Robotics представила прототип портативной лазерной установки SlimBeam, предназначенной для борьбы с FPV-дронами. Установка мощностью 1,5 кВт может поражать цели на расстоянии до 1 км, а также работает в режиме ослепления вражеской оптики на дистанции до 2 км.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Межа.Медиа".

Отечественная разработка против дронов

Прототип этого оружия был представлен во время мероприятия IRON DEMO 2025 года.

Лазер имеет мощность 1,5 кВт и способен поражать цели на расстоянии до 1 километра. Кроме того, установка оснащена режимом ослепления оптических систем противника как дронов, так и стационарных наблюдательных пунктов. В этом режиме эффективная дальность действия достигает около 2 км.

Один из разработчиков Fulltime Robotics рассказал, что украинская лазерная установка SlimBeam является одной из самых легких в своем классе в мире — ее вес чуть менее 50 кг.

Лазер планируется устанавливать как на стационарные позиции, так и на наземные роботизированные комплексы (НРК). Одним из главных вызовов является обеспечение стабильного сопровождения воздушной цели во время полета.

Сейчас испытания производятся преимущественно по неподвижным целям, поскольку управление лазером осуществляется вручную. В то же время, ведется разработка автоматического контроля луча.

SlimBeam предназначен для борьбы с малыми дронами. Поражение больших целей – в частности дронов типа Shahed – требует большей мощности. Чтобы нанести вред такому БПЛА, лазер должен действовать непрерывно в течение 10–12 секунд.

В планах компании — создать не только турельную, но и портативную версию SlimBeam в виде ручного "лазерного ружья" для использования пехотой. Такой вариант поможет эффективно бороться с разведывательными и FPV-дронами вблизи линии фронта.

В компании отмечают, что уже сейчас лазер можно эффективно использовать для гражданских задач. Он может удалять помехи из труднодоступных конструкций – линий электропередач, многоэтажек, срезать ветки деревьев.

Что известно о компании?

Fulltime Robotics – украинская технологическая компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере робототехники и лазерных систем для оборонного сектора. Основанная в 2018 году как ИТ-компания с фокусом на робототехнике, она со временем трансформировалась в команду, работающую над инновационными оборонными технологиями.

Основная деятельность компании сегодня сосредоточена на создании высокотехнологичного оружия для противодействия угрозам из воздуха, в частности вражеским дронам. Fulltime Robotics объединяет робототехнику, оптические системы и искусственный интеллект для разработки автономных, точных и быстродействующих решений, отвечающих потребностям современного поля боя.

Напомним, в июле государство законтрактовало четыре украинских дрона-перехватчика на более 3 миллиардов гривен.

Автор:
Ольга Опенько